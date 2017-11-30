В Минкульте назвали условия возвращения запрещенного сериала "Сваты"

Прокатное удостоверение могут вернуть запрещенному в Украине сериалу "Сваты", но при определенных условиях.



Об этом заявил заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук, сообщает телеканал "112 Украина".



"Если создатели сериала примут решение, что для сохранения этого сериала и продления его трансляции они смогут заменить одного актера на другого, это будет одна история", - подчеркнул он, пояснив, что Федор Добронравов "СБУ признан лицом, которое создает угрозу нацбезопасности Украины".



По словам Рыбачука, запрещая прокат сериала, Госкино выполняло нормы закона.



"Далее мяч на поле создателей сериала", – добавил заместитель главы Минкультуры.



Напомним, ранее одному из исполнителей главной роли в сериале Федору Добронравову СБУ запретила въезд в Украину сроком на три года из-за того, что актер посещал оккупированный Крым и, как заявили в СБУ, позволял себе публичные антиукраинские заявления.







