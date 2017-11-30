Литва передает Украине автоматы Калашникова и прочее оружие советского производства

В среду правительство Литвы решило передать Украине вооружения и боеприпасы почти на 2 млн евро, сообщило министерство обороны республики.



В сообщении отмечается, что Украине будет передано вооружение, которое использовалось до его замены по стандартам НАТО.



Основную часть передаваемого вооружения составят более 7 тыс. автоматов Калашникова, почти 2 млн единиц патронов.



Также передается более 80 пулеметов, более десяти минометов, противотанковое и прочее вооружение.



"Передача имущества является частью последовательной и всесторонней помощи Литвы Украине в укреплении оборонных мощностей и обеспечении суверенитета государств", - приводятся в сообщении слова министра обороны Раймундаса Кароблиса.



Литва не в первый раз передает Украине ненужные вооружения.

