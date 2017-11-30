СМИ: власти Турции выменяли Умерова и Чийгоза на разведчиков из России

Власти Турции обменяли двух заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза на двух граждан России, которые были обвинены в разведывательной деятельности.



Об этом сообщает Deutshe Welle со ссылкой на турецкий телеканал Haberturk.



По данным журналистов телеканала, которые сослались на судебные документы, россияне Александр Смирнов и Юрий Анисимов были арестованы в Турции в апреле 2016 года. Их обвиняли в планировании убийств чеченских диссидентов и до недавнего времени держали под стражей в Турции.



Россия освободила и передала Турции 25 октября Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Haberturk отмечает, что эти два случая связаны между собой. По данным канала, прокурор обратился в стамбульский суд с просьбой освободить двух российских агентов в рамках принятого в августе указа, который дает президенту право обменивать или выдавать другим иностранных граждан заключенных в турецких тюрьмах.



11 сентября суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии по обвинению в организации массовых беспорядков на территории полуострова.



27 сентября суд аннексированного Крыма признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на 2 года запретили заниматься общественной деятельностью.



25 октября Россия выдала турецкой стороне Чийгоза и Умерова. 27 октября их доставили в Украину.

