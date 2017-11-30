Задержан агент НАБУ, пытавшийся подкупить первого замглавы ГМС

В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что при попытке передачи взятки первому заместителю главы Госмиграционной службы Дине Пимаховой был задержан агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сын бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Боярского.



"В течение нескольких месяцев агент НАБУ, сын бывшего народного депутата от Партии Регионов, Юрия Боярского, выполняя незаконные указания отдельных руководителей НАБУ, неоднократно пытался спровоцировать Дину Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности", - сказано в сообщении на сайте Государственной миграционной службы Украины в среду.



По информации ГМС, Д.Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку, после чего правоохранители провели комплекс оперативно-- розыскных мероприятий по документированию преступной группы.



"В результате при попытке передать первую часть взятки в размере 15 тыс. долл, агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ. Преступные действия агента НАБУ по провоцированию подкупа должностного лица подпадают под ответственность, предусмотренную ст.370 Уголовного кодекса – "провокация подкупа", - сказано в сообщении ГМС.



Продолжаются следственные действия.



На сайте Госмиграционной службы также сообщается, что в четверг, 30 ноября, в 10:00 по адресу: г.Киев, ул.Владимирская, 9,состоится брифинг Д.Пимаховой.

