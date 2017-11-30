Парубий допустил отсрочку вступления в силу закона об образовании

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предположил возможность продления переходного периода изучения языков нацменьшинств или отсрочки введения в действие закона об образовании. Об этом он заявил во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием, передает пресс-служба Верховной Рады.

"В вопросах языка мы не будем идти ни на какие компромиссы, мы будем стоять твердо и не будем менять седьмую статью закона "Об образовании". Сотни лет Украина подвергалась русификации, поэтому в вопросе языка, вопросе национальной идентичности мы не будем идти ни на какие уступки", - заявил Парубий.

