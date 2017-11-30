Нация криптокарбованцев

Ходил на днях в банк менять пластиковую карту. Влетает мужик. Глаза – восьмиугольные, шарф на затылке: хочет немедленно пополнить валютный счет и «чтобы средства сразу зачислили». Ему отвечают, что пополнение займет пару часов. Из мужика аж искры посыпались. «Вы что, не понимаете, – орет он, – у меня ордер на покупку битика, время идет на минуты, если опоздаю – вылечу из стакана. Туда БОТ зашел и перебивает ставку...». И я понял, что безнадежно отстал от финансовой жизни. Пора снова писать о криптовалютах и ... криптокарбованцах.



То, что с биткоином происходит кое-что удивительное, не вызывает сомнений. Еще недавно мы писали о том, что в Киеве правоохранительные органы накрыли подпольную фабрику по генерации биткоинов на территории Института электросварки им. Патона. А в Кропивницком СБУ разоблачила “межрегиональный конвертационный центр, который занимался майнингом криптовалюты и “отмыл” 200 млн. грн.”.



Да и Нацбанк несколько месяцев назад устами заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия заявлял, что Bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине ввиду отсутствия консолидированного подхода к классификации и регулированию сделок с ним в мире. И что НБУ “хотел бы отрегулировать данную проблему, но не знает, как это сделать и на какую модель ориентироваться”.



Но, похоже, времена меняются. Высший экспертный совет при Совете НБУ (тавтология не моя, – автор) обнародовал свои рекомендации “Стосовно сутності криптовалют, перспектив їх розвитку та ризиків використання”. Выглядят эти рекомендации как чистой воды реклама биткоина.



Несколько цитат на языке оригинала.



“Важливу роль відіграють й фінансові новації, які за швидкістю впровадження та потенціалом впливу слід порівняти з розвитком та впливом інтернету...



Вища експертна рада при Раді НБУ вважає, що будь-які намагання обмежити функціонування ринку криптовалют можуть сприяти тінізації та делегітимізації процесів, пов’язаних із цим ринком...



...Вища експертна рада при Раді НБУ вважає за доцільне першочергово зосередити увагу державних регуляторів на опрацюванні питань, зокрема, щодо визначення:



- правового статусу таких термінів, як «криптовалюта», «технологія розподілених реєстрів», «ICO», та інші;



Если спросить у Google “Как в Украине купить Bitcoin?”, он предложит вам два десятка вариантов – от бирж и финансовых посредников до мобильных приложений и терминалов самообслуживания. Не все они надежны, много “разводок” для “чайников”. А самый простой и популярный – это «Приват24». Кстати, большая часть сделок на известных агрегаторах для покупки биткоина проходит именно через «Приват24»



Украина не только исторически родина слонов (шутка), Будды, Ахиллеса и царских династий Шумера и Древнего Египта (тоже шутка, но из разряда научных изысканий Валерия Бебика – любимого историка президента Виктора Ющенко). Мы должны стать еще и одним из главных эмиссионных центров криптовалюты. Это офигенно повысит нашу инвестиционную привлекательность

Купить наш криптокарбованец (Karbowanec) я хочу. Чисто из патриотических побуждений. На сувенир. За $1,5 – это дороговато. Подожду, пока еще упадет. Почему я думаю, что упадет? Ну, потому что общеизвестно: как корабль назовешь, так он и поплывет. Или утонет. Помню, купоно-карбованцы “тонули” нормально. При денежной реформе 1996 года их меняли по курсу 1 гривна =100 тыс. карбованцев. Это все, что нужно знать о нашей мечте стать криптовалютной нацией

- сфери легального використання криптовалют в Україні;- вимог до біржових майданчиків з торгівлі криптовалютою, створення умов для їх ліцензування...”.Итак, началась легализация криптовалюты в Украине? Ну, в том смысле, что никаких претензий ни к майнинг-фермам, ни к биткоин-биржам, ни к другим посредникам не будет. Хотя, собственно, их и раньше не было.Если спросить у Google “Как в Украине купить Bitcoin?”, он предложит вам два десятка вариантов – от бирж и финансовых посредников до мобильных приложений и терминалов самообслуживания. Не все они надежны, много “разводок” для “чайников”. А самый простой и популярный – это «Приват24». Кстати, большая часть сделок на известных агрегаторах для покупки биткоина проходит именно через «Приват24».Трудно точно сказать, сколько наших соотечественников “шарятся” по биткоин-биржам, создают там регистрационные счета, перечисляют на эти счета свои кровные доллары, создают ордера – заказы на покупку и совершают сделки по обмену реальной валюты на виртуальную.Стакан (мужика в банке помните, в начале повествования?) – это место встречи ордера покупателя биткоина с ордером продавца. Если два этих “одиночества” встретятся вовремя, между ними может состояться выгодная сделка. Но, если на биржу проникнет автоматический БОТ, он может увести привлекательную заявку, потому что работает быстрее.На сегодня Bitcoin самая популярная криптовалюта, но не единственная. Психоз множится. В затылок Bitcoin дышит его конкурент под названием Ethereum. 23 ноября эта криптовалюта пересекла важный психологический рубеж стоимости, преодолев отметку $400 и установив свой личный исторический максимум.Впрочем, догнать и перегнать Bitcoin будет непросто, потому что его исторический максимум – это уже $10 тыс. в последние дни. Одновременно с сообщением об очередном росте курса биткоина появилась новость о том, что общая капитализация мирового крипторынка 27 ноября достигла рекордного показателя в $300 млрд.Не удивительно, что не только мудрецы из Совета НБУ, но и простые депутаты Киевсовета беспокоятся, дабы Украина «не пасла задних» в глобальной криптогонке. А что для этого нужно сделать? Нужно замайнить на мировом уровне свой собственный криптокарбованец. И такой уже есть.Рассказываю по порядку. На пленарном заседании Киевского городского совета от 28 ноября 2017 года депутаты приняли решение официально обратиться к президенту, Верховной Раде и НБУ с призывом создать благоприятные условия для развития финансовых технологий и краудфандинга. За соответствующее решение проголосовало 84 депутата, сообщает официальный сайт Киевсовета.По словам автора проекта депутата Киевсовета Игоря Опадчего, одним из сигналов для мирового сообщества, что Украина является открытым и инновационным государством, стало бы создание нормативной базы для запуска национальной криптовалюты.«Сегодня государство имеет возможности запустить национальную криптовалюту. Мы можем воспользоваться передовыми отечественными и зарубежными технологиями. Например, использовать все преимущества современных блокчейн-технологий – это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций, соглашений и контрактов. В Украине достаточно концепций для запуска криптовалюты, а также достаточно идей касательно децентрализации экономической системы, которые государство могло использовать в свою пользу», – сформулировал идею Опадчий.Народ, вы вкурили тему? Нашей многострадальной родине для полного экономического счастья и благоденствия не хватает одной мелочевки: собственной криптовалюты. Я молчу, что гривна упала в три раза после евромайдана и сделала нас одним из самых бедных государств в мире. Молчу, что главный экспортный товар в последнее время – это зерновое сырье. А самый высокотехнологический бизнес, который кое-как развивается в крупных городах, – это рестораны.Нетушки! Украина не только исторически родина слонов (шутка), Будды, Ахиллеса и царских династий Шумера и Древнего Египта (тоже шутка, но из разряда научных изысканий Валерия Бебика – любимого историка президента Виктора Ющенко). Мы должны стать еще и одним из главных эмиссионных центров криптовалюты. Это офигенно повысит нашу инвестиционную привлекательность.Теперь о главном. О криптокарбованце. Как пишут на специализированных сайтах, первая криптовалюта, ориентированная именно на Украину, уже полтора года существует (в виртуальном пространстве). Karbowanec был запущен 30 мая 2016 года и основан на протоколе CryptoNote без премайна. Протокол CryptoNote, как я понимаю, какой-то слегка захудалый, потому что самой крутой криптовалютой на нем является малоизвестная нам Monero. В соцсетях сообщают, что уже есть несколько обменников, на которых совершают операции с криптовалютой Karbowanec.Правда, курс у нашего криптокарбованца немного отстает от Bitcoin и его конкурента Ethereum: 21 ноября он впервые превысил аж $2 (хи-хи). А сейчас уже скатился к отметке $1,5, поскольку “резкий всплеск интереса со стороны общественности привел к тому, что украинская биржа btc-trade.com.ua не выдержала наплыва (на пике было около 3 тыс. человек) и вышла из строя примерно на двое суток”.Ну, что ж тут скажешь: какая страна, такая и криптовалюта. И сколько бы Киесовет ни старался, а НБУ ни выдавал умные рекомендации, не станет Karbowanec биткоином. Даже если мы защитим национального майнера криптовалюты самым мощным законодательным протекционизмом.К слову, о законодательстве. Сообщается, что ряд народных депутатов уже выступили с предложением легализировать оборот криптовалют в Украине: в Верховной Раде зарегистрированы два соответствующих законопроекта – №7183 и №7183-1. Их пока не рассматривали, поскольку регулятор – Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – отказался поддержать эти законопроекты в том виде, в котором они были поданы. Комиссия вступила в терминологический спор с авторами, заявив о недопустимости использования термина "криптовалюта", поскольку по своей сути это понятие является результатом финансового инжиниринга, а не "валютой".Более того, как написал на своей странице в Facebook известный экономист Виктор Суслов: “Использование криптовалют невозможно урегулировать украинским законодательством, как и законодательством любой другой страны. Эти валюты ведь создаются именно для того, чтобы вывести денежный оборот из-под контроля любого государства (если только сами криптовалюты, в том числе биткоин, не созданы спецслужбой какого-то государства).Поэтому ясно, что расчеты криптовалютами в Интернете, вне банков не поддаются финансовому мониторингу, и эти расчеты действительно могут обслуживать криминальные сделки, теневую экономику, наркоторговлю и т.д. Поэтому криптовалюты – это проблема мирового масштаба, и тут решение должно быть принято на уровне мирового сообщества (ООН, МВФ, FATF)”.Суслов считает, что оборот криптовалют должен быть запрещен. Это можно сделать, перекрыв “точки обмена криптовалют на общепризнанные мировые и другие валюты, эмитируемые государствами”. Не знаю, как это сделать технически. Но если мы смогли отрезать Yandex, Mail.ru и “Одноклассники”, то справиться с перечислением денег со счетов украинских банков на регистрационные счета для покупки биткоинов, по-моему, достаточно элементарно.Вопрос – надо ли это делать? Надо ли препятствовать прогрессу? Или массовому психозу? Или спецоперации американцев, целью которой является аккумулирование и вывод с рынка долларовой массы, вложенной в виртуальные биткоины. Или глобальному проекту, за которым стоит пусть не Илон Маск, отвергнувший подозрения в том, что он тот самый аноним Сатоши – якобы создатель криптовалюты, а какие-то транснациональные финансовые корпорации.Знаете, я старомодный человек. Я был зрителем, когда народ ломился в трасты и отдавал деньги за ваучеры. У меня никогда не было желания играть на Форексе. А если бы я жил в Штатах, то не вкладывал бы свои сбережения в деривативы, так красиво рухнувшие всей планетарной пирамидой в 2008-м. И будь у меня пачка долларов, как у того мужика из банка, я бы в жизни не поменял ее на биткоины. Ни в одном стакане.Но вот купить наш криптокарбованец (Karbowanec) я хочу. Чисто из патриотических побуждений. На сувенир. За $1,5 – это дороговато. Подожду, пока еще упадет. Почему я думаю, что упадет? Ну, потому что общеизвестно: как корабль назовешь, так он и поплывет. Или утонет. Помню, купоно-карбованцы “тонули” нормально. При денежной реформе 1996 года их меняли по курсу 1 гривна =100 тыс. карбованцев. Это все, что нужно знать о нашей мечте стать криптовалютной нацией.