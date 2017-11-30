Курс биткоина снизился из-за сбоя на биржах криптовалют

Снижение курса Bitcoin 29 ноября связано, помимо прочего, со сбоем на биржах криптовалют, пишет MarketWatch.



По данным издания, некоторые клиенты крупной биржи Coinbase 29 ноября не могли зайти в свои личные кабинеты, другие, в свою очередь, жаловались на медленную работу сервиса.



MarketWatch отмечает, что сбои в работе Coinbase возникли на фоне рекордной для этой площадки посещаемости. Комментарии Coinbase изданию получить не удалось.

29 ноября курс биткоина сначала превысил 10 тысяч долларов, а спустя несколько часов преодолел отметку в 11 тысяч долларов. Затем криптовалюта резко подешевела — курс биткоина опускался до 9295 долларов. После этого биткоин вновь начал дорожать. По состоянию на 11:45 30 ноября, биткоин, по данным CoinDesk, торгуется по 10154 долларов.

