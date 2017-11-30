Служба безопасности провела обыски в НАБУ

Служба безопасности накануне провела обыски в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом Эспрессо.TV сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в четверг, 30 ноября.



При этом Гитляннская не уточнила, у кого именно проходили обыски и по какому делу.



"Да, обыски прошли в НАБУ. Но детали пока сказать не могу, так как еще продолжаются следственные действия", – добавила она.



По ее словам, подробности позже предоставит Генпрокуратура.



Ранее народный депутат Игорь Мосийчук от Радикальной партии написал на своей странице в Facebook, что обыски были связаны с незаконными прослушиваниями, которые проводили детективы НАБУ.

