Кубив отметил замедление роста ВВП Украины

ВВП Украины за июль-сентябрь этого года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом в четверг, 30 ноября, заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития Степан Кубив на конференции международного рейтингового агентства Fitch Ratings в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"В первом квартале ВВП вырос на 2,5%, во втором - на 2,3%, в третьем на 2,1% по сравнению с соответствующими кварталами 2016 года", - сказал Кубив.



По его словам, к концу 2017 года МЭРТ ожидает рост ВВП на 1,8%.



Ранее Госстат уже отмечал, что рост валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале этого года замедлился.