Девятиклассникам для поступления будет нужна ID-карта - Минобразования

Ученики, которые будут поступать после девятого класса, должны оформить оформить ID-карту. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.



В соответствии с Условиями приема, поступающим на младшего специалиста на базе 9-ти классов во время подачи заявления на поступление необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, и его копию.



«Таким документом является паспорт в виде ID-карточки, который выдается гражданам Украины с 14-летнего возраста. Поэтому для поступления на основе 9-ти классов будет нужно подавать именно такую ID-карточку», - отметил директор Департамента высшего образования МОН.



Также в Минобразования напомнили, что поступать по свидетельству о рождении смогут только те абитуриенты, которым 14 лет исполнилось после 1 мая 2018 года.



Всех остальных просят своевременно позаботиться о получении ID-карты.

