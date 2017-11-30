Резервы Украины выросли до 19 млрд

Объем золотовалютных резервов Украины на 30 ноября 2017 года вырос до 19 млрд долларов с 18,7 млрд по состоянию на начало месяца. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает Интерфакс-Украина.



По его словам, пополнить резервы Украины удалось благодаря успешному размещению Министерством финансов валютных ОВГЗ на этой неделе.



"У банков есть излишки валютной ликвидности", - заявил Чурий.



По его словам, в отличие от предыдущего аукциона по продаже валютных ОВГЗ в данном случае речь идет о новых вложениях, а не о реинвестировании средств от погашения облигаций.



Замглавы НБУ напомнил, что свободная валютная ликвидность украинских банков превысила $4 млрд, что создает для Минфина условия для дешевого размещения ОВГЗ.



Чурий добавил, что во второй половине декабря Минфину предстоит ролловер по ранее выпущенным валютным ОВГЗ.



"Вполне возможно, что Минфину удастся еще привлечь (валютные средства)", - сказал замглавы НБУ.

