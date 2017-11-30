Начало декабря в Украине будет относительно теплым

В ближайшие сутки, 1 декабря, погоду на большую часть территории Украины переместится теплый воздух с Балкан, лишь запад страны останется в более прохладной воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр. Погоду с осадками и штормовым ветром будут определять атмосферные фронты. В западных областях ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков; ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.



На остальной территории - дожди, в северных (кроме Житомирской), Черкасской, Полтавской, днем и в Одесской, Харьковской областях местами сильные дожди, лишь ночью на юго-востоке без существенных осадков.



Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в южной части и Кировоградской области ночью 5-10°, днем 9-14° тепла.



В Киеве - дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3°, днем 6-8° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13 градусов тепла в 1898 году, самая низкая ночью – на отметке 17,7 градусов мороза в 1915 году.



В субботу, 2 декабря, в западных областях снег, температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°. На остальной территории, кроме юго-востока страны, дождь, в северных и центральных областях с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; температура ночью 1-8° тепла, днем 4-9°, на юге 7-13° тепла, на севере ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.



Ветер северо-восточный, в юго-восточной половине - юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.



В Киеве – дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

