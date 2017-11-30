Сурков: Россия остановила "гражданскую войну" в Украине

России "удалось остановить полномасштабную гражданскую войну в Украине". Такое заявление сделал помощник президента РФ Владислав Сурков. "Это очевидно. Именно Россия остановила гражданскую войну в Украине. Напомню, что прекращение сторонами конфликта наступательных операций, превращение линии фронта в линию соприкосновения и вообще все минские соглашения стали результатом выполнения мирного плана Путина, обнародованного летом 2014 года", – заявил Сурков.



Также он добавил, что этот план, "несмотря на все трудности и заминки", якобы последовательно выполняется.



"Недавняя поддержка нашим президентом предложения Виктора Медведчука по обмену пленными – еще одно тому подтверждение. Русские идеи работают, поэтому отвергать их неразумно", – сказал Сурков.



Также он сообщил о запланированной на начало 2018 года встрече со специальным представителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером.



"Скорее всего, уже в новом году. Надеюсь, что в начале следующего года", – сказал Сурков.



Он также добавил, что они с Волкером "отлично друг друга понимают", однако оценивать работу своего собеседника помощник президента отказался.

