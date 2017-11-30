Луценко о ситуации вокруг антикоррупционных органов: это не противостояние

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что между правоохранительными органами страны нет противостояния.



"Я хочу, чтобы вы понимали, что это не противостояние служб, не подрыв работы других служб, это необходимость обеспечивать законность в работе даже против возможных подозреваемых коррупционеров или преступников", - сказал он в четверг в Киеве на брифинге, посвященном ситуации вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственной миграционной службы и Генпрокуратуры.

