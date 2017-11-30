В НБУ рассказали, почему падает гривна

В Национальном банке снижение курса гривны объясняют сезонным фактором и возмещением НДС. Об этом сообщает Радіо Свобода.



"Главный сезонный фактор - закупка энергоносителей. Хотя Нафтогаз сейчас валюту не закупает, а больше ее продает... но есть участники рынка, которые валюту закупают. Есть закупка сезонных товаров под Новый год", - сказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.



Он отметил, что в целом ситуация благоприятная, так как растет экспорт.



Кроме того, среди причин падения гривны он назвал возмещение НДС на 9 млрд гривен.



«Вы видели, курс сразу отреагировал, когда большие объемы гривны выходят на рынок», - пояснил Чурий.

