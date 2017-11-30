Высокопоставленных сотрудников НАБУ ждут на допрос - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в понедельник, 4 декабря, два высокопоставленных чиновника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые координировали операцию по даче взятки сотрудникам Государственной миграционной службы, прибудут на допрос в Генпрокуратуру.



"Я также получил информацию, что сотрудники НАБУ, которые координировали эту операцию, как минимум два высокопоставленных должностных лица, в понедельник прибудут на допрос. Поэтому никаких задержаний в связи с этим мы не планируем", - сказал Ю.Луценко на брифинге в четверг в Киеве.



При этом он подчеркнул, что на данном этапе "мы нашли понимание с Сытником и Холодницким (директор НАБУ Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий - ИФ), что в дальнейшем недопустимо использовать в качестве проверки на коррупционность чиновников предложение принять заведомо незаконные решения".

