На Кипре установили автомат по продаже биткоинов

Финансово-технологическая компании Hello Group установила на Кипре автомат по продаже биткоинов. Об этом сообщает Известия, ссылаясь на Cyprus Mail.



Аппарат представляет возможность любому желающему приобрести криптовалюту легким и безопасным способом.



Банкомат находится в здании, где располагается офис компании, в кафе Pitta & More. Известно, что устройство появилось там в тот день, когда курс биткоина впервые превысил отметку в $11 тыс. Сообщается, что аппарат напрямую связан с мировыми биржами, которые торгуют криптовалютой, что обеспечит покупателям биткоинов "наилучшие из возможных на рынке цен".



Чтобы стать обладателем криптоденег, нужно отсканировать QR-код своего электронного кошелька при помощи смартфона, пояснили в Hello Group. Однако более подробных инструкций по покупке биткоинов с помощью этого банкомата компания не опубликовала.

