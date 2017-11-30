НАТО: Мир на пороге новой холодной войны

Гонка вооружений со стороны Китая, России и стран НАТО может привести к ситуации вроде новой холодной войны. Об этом говорится в докладе Альянса, передает Голос Америки. По словам генерала Дениса Мерсье, верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации, существует куда большой риск возникновения межгосударственной войны, чем об этом заявлялось ранее.



Доклад называет 20 глобальных тенденций, которые могут повлиять на НАТО до конца 2035 года - начиная от искусственного интеллекта и ускорение развития технологий к изменению климата и растущего гендерного неравенства.



Весной команда генерала Мерсье обнародует дополнительный доклад, в котором будет содержаться информация о том, что НАТО должно сделать, чтобы реагировать на эти тенденции. В отчете указано, что легкий доступ к технологиям и глобальный характер киберпространства облегчит расширение террористических сетей, угрожая существующей почти монополии, которую государственные субъекты имеют в области высокотехнологичного оружия.



Так, в отчете говорится, что расходы на оборону начали расти после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году, а прогнозы предусматривают дальнейшее увеличение до 2045 года. Также авторы предупреждают, что увеличение расходов "может начать гонку вооружений, как это было во время "холодной войны".

