Председателем Верховного суда Украины избрана Валентина Данишевская

Председателем Верховного суда Украины избрана Валентина Данишевская

Председателем Верховного Суда Украины избрана Валентина Ивановна Данишевская.

"Председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко поздравила с избранием Председателя Верховного суда Данишевский Валентину Ивановну", - сообщает пресс-служба Совета судей Украины на своей странице в Фейсбуке в четверг.

В сообщении также говорится, что следующим вопросом на повестке дня пленума Верховного суда является избрание заместителя председателя.

Сейчас в работе пленума объявлено перерыва на 30 минут.