Председателем Верховного суда Украины избрана Валентина Данишевская

Председателем Верховного Суда Украины избрана Валентина Ивановна Данишевская.



"Председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко поздравила с избранием Председателя Верховного суда Данишевский Валентину Ивановну", - сообщает пресс-служба Совета судей Украины на своей странице в Фейсбуке в четверг.



В сообщении также говорится, что следующим вопросом на повестке дня пленума Верховного суда является избрание заместителя председателя.



Сейчас в работе пленума объявлено перерыва на 30 минут.

