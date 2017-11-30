Над Макгрегором нависла угроза расправы

Ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору угрожает смертельная опасность после разборок в баре. Об этом рассказал криминальный эксперт Пол Уильямс. Его слова приводит Balls.ie.



«Макгрегор оказался в очень серьезной опасности. Он, вероятно не по своей вине, вступил в конфликт с очень, очень опасными людьми, связанными с преступной группировкой Кинахэнов. Этим людям все равно, кто такой Конор Макгрегор и насколько он силен. Они спустят его в помойную яму», — сказал Уильямс.



Эксперт рекомендовал действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе покинуть Ирландию в ближайшие 48 часов. «Если он этого все еще не сделал, полиция должна предупредить его об опасности. Ситуация очень серьезная. Представьте, что будет с репутацией Ирландии, если наша икона спорта окажется жертвой гангстеров», — добавил он.



28 ноября британское издание The Independent сообщило о драке Макгрегора с одним из посетителей паба в пригороде Дублина. Отмечалось, что боец ударил 50-летнего посетителя бара, который оказался связан с преступной группировкой.

