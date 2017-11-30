Задержанный агент НАБУ дает показания – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что задержанному накануне агенту Национального антикоррупционного бюро Украины в четверг будет объявлено подозрение, допросят также других сотрудников НАБУ.



"В ходе двухмесячного наблюдения за подготовкой к провокации с дачей взятки мы установили, что к этому причастен ряд негласных штатных сотрудников, а также официальных сотрудников НАБУ. Все они будут допрошены. Задержанному вчера агенту сегодня будет вручено подозрение", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.



Говоря о других участниках данного дела, Ю.Луценко отметил, что вручение им подозрения зависит от их показаний и решения следователей.



Генпрокурор также указал, что данному агенту НАБУ могут не избирать меру пресечения.



"Учитывая заверения руководителей НАБУ и САП, думаю, что следствие может принять решение не избирать ему меру пресечения. Учитывая, что он сотрудник правоохранительного органа, руководство которого заверяет в полной готовности сотрудничать", - пояснил он.



Он проинформировал, что задержанному будет объявлено подозрение по ст. 370 (провоцирование взятки) и ст. 369 (предложение или предоставление неправомерной выгоды).



Говоря о том, является ли задержанный агент сотрудником НАБУ, генпрокурор сказал, что это негласный штатный сотрудник. По его словам, в ходе законного прослушивания того, как планируются операции НАБУ, он узнал, что агентами НАБУ, штатными негласными сотрудниками (ШНС), являются люди, которые не проходили конкурс и не допущены к секретной информации. Ю.Луценко отметил, что при этом такие сотрудники используют прослушивающие устройства и читают негласные данные с грифом секретности.



"Я сегодня указывал на это руководству (антикоррупционных органов - ИФ) и думаю, что они сделают выводы", - подчеркнул генпрокурор.



Кроме того, он опроверг информацию, что захвачены и удерживаются сотрудники Бюро: "Разговоры о том, что кто-то их захватил и удерживает (сотрудников НАБУ - ИФ) не соответствуют действительности. Вчера был задержан только один агент НАБУ, который давал показания всю ночь и сейчас продолжает это делать. Мы имеем право удерживать его на протяжении отведённого законом времени. Никаких других задержаний не было и не планировалось".

