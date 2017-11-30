Эксперты назвали самые процветающие страны мира

Эксперты лондонского аналитического центра Legatum Institute обнародовали рейтинг самых процветающих стран мира 2017 года. Список был составлен в рамках ежегодного исследования Prosperity Index. Лидером на этот раз оказалась Норвегия.



Специалисты оценили 149 государств, принимая во внимание следующие критерии: экономику здравоохранение, образование, личную свободу, безопасность, возможность вести бизнес, возможности для управления и социального капитала.



На втором месте идет Новая Зеландия, а замыкает тройку лидеров рейтинга Финляндия.



Также в ТОП-10 вошли Швейцария, Швеция, Нидерланды, Дания, Канада, Австралия и Великобритания.

