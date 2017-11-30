"Межигорье" окончательно перешло в госсобственность

Высший хозяйственный суд Украины принял решение, согласно которому резиденция "Межигорье" переходит в собственность государства. Об этом министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.



"Поставлена ​​окончательная точка в деле "Межигорье". Высший хозяйственный суд Украины принял решение, которым указанная резиденция переходит в собственность государства", - написал О.Семерак.



По его словам, дальше предстоит инвентаризация госимущества и определения органа управления им.



"Минприроды инициирует предоставление Межигорью статуса объекта природно-заповедного фонда, что навсегда откроет эту территорию для людей, позволит обеспечить уход за редкими животными и растениями и сделает эту территорию образовательным и научным центром", - отметил министр.

