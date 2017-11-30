Хотите купить детский матрас — узнайте, чем он отличается от модели для взрослого

Здоровый и комфортный сон — залог хорошего настроения и бодрости на весь день. Поэтому многие тщательно подбирают матрас. Они ориентируются на степень его жесткости, наполнители, внешний вид чехла.



А как быть с детскими матрасами? Некоторые считают, что от взрослых моделей детские ничем не отличаются, кроме размеров. Значит, можно выбрать похожий вариант. Но это одно из главных заблуждений. Для малышей необходимо купить детский матрас, выбрав его через интернет-магазин Barin по особым критериям.



Чем отличается основа для сна?



Один из параметров — размеры. Тщательно замеряйте кроватку, чтобы потом матрас не топорщился и не ездил. Иначе дискомфорта во время сна не избежать.



Помимо этого вы должны учесть и такие факторы, как:



• возраст малыша;

• максимальная нагрузка на поверхность;

• степень жесткости.



Для начала вы должны четко указать, для ребенка какого возраста готовите спальное место. Выделяют несколько категорий:



• младенцы до года;

• 1-3 года;

• 3-7 лет;

• школьники и подростки.



Ориентируясь на возраст, подберите оптимальную жесткость. Самым маленьким рекомендуют жесткую поверхность. А уже начиная с 3-х лет можно и среднюю, — но при условии отсутствия проблем с позвоночником.



Не забывайте и о максимальной нагрузке. В большинстве случаев детские модели способны выдержать до 60 кг. Если с ребенком периодически спит кто-то из родителей, этот показатель должен быть выше.



Подберите наматрасник. Для взрослых подходит обычный тканевый, а вот для детских лучше использовать непромокаемый. Это поможет защитить матрас от влаги и загрязнений.



Обустраивая спальню или детскую, не спешите брать первую попавшуюся модель, изучите ее характеристики. Выбирая односпальные или двуспальные кровати из каталога интернет-магазина Barin https://barin.ua/krovati/tip_krovati-is-dvuspalnye/, заказывайте к ним сразу и матрас. Так будет гораздо удобнее, вам не придется переживать по поводу размеров.



