В Саудовской Аравии представили тизер первого арабского аниме-сериала

На днях саудовская компания Manga Production представила тизер первого арабского аниме-сериала под названием "Сокровище дровосека". Для работы над проектом арабские продюсеры привлекли японских аниматоров из студии Toei.



Как сообщает Arab News, сериал будет состоять из 13 эпизодов продолжительностью 20 минут. В основу сюжета ляжет саудовский фольклор. В Manga Production обещают в случае успеха проекта снять 90-минутный полнометражный фильм.



Дата премьеры сериала пока не определена. Известно, что "Сокровища дровосека" снимают в японской и арабской версии. Создатели описывают сериал как смесь научной фантастики и приключений для семей и детей всех возрастов.



Как отмечает издание, Manga Productions - дочерняя компания фонда Misk принца Мохаммеда бен Салмана. Она специализируется на анимации и разработке видеоигр для местной и международной аудитории. Критики считают удачным решение компании обратиться к аниме, указывая на невероятную популярность японской анимации в Саудовской Аравии.





