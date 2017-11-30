Супружеский союз защищает мозг от слабоумия

Если человек находится в браке, то его личный риск развития деменции сокращен почти на треть (30%), передает The Daily Mail со ссылкой на Университетский колледж Лондона. Ученые выяснили это, сопоставив данные более 800000 человек из разных уголков мира (Европа, Азия, обе Америки). По их мнению, длительное взаимодействие в браке помогает поддерживать мозг в тонусе.



Плюс, если брак счастливый, то супруги чаще правильно питаются, регулярно принимают лекарства и посещают врача. К тому же, социальное взаимодействие в браке позволяет сформироваться когнитивному резервы - буферу между человеком и болезнью Альцгеймера. Все эти факторы могут снизить риск развития деменции. А вот вдовцы имеют на 20% повышенный риск деменции (стрессовое событие - потеря партнера - ускоряет снижение когнитивных способностей). Исходя из этого, врачам следует особенно внимательно следить за одинокими пациентами.



Таким людям ученые советуют сфокусироваться на образовании и физическом здоровье, дабы оградить себя от деменции. Кстати, брак, как одна из основных форм социального взаимодействия, также снижает риск высокого давления, повышенного холестерина и обоих типов диабета.

