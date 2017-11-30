ЛОРы составили новые рекомендации по гигиене

Британские отоларингологи вообще пересмотрели свое отношение к процедурам по очистке ушей. Ватные палочки часто используются для очистки ушей. Однако врачи категорически против подобной практики, пишет The Daily Mail. По их словам, палочка может повредить слуховой проход, барабанную перепонку, протолкнуть ушную серу дальше в ухо (грозит инфекциями).



Также они негативно оценивают практику промывания ушей под напором воды из большого шприца. Эта практика используется для вымывания серы из ушей. Врачи подчеркивают: вместо этого устаревшего метода следует применять орошение - процедура, выполняемая в автоматическом режиме. Специальная машина закачивает воду в ухо под строго контролируемым давлением. А при ручном промывании давление контролировать не получается.



Притом, где-то за пять дней до орошения следует начать использовать капли для ушей, дабы размягчить ушную серу. Медики напоминают: ушной канал очищается сам собой - излишек ушной серы просто выходит наружу. И его можно счищать пальцем, обернутым во влажную ткань.



