Шесть человек остаются в больнице после взрыва в зале суда в Никополе

Шесть пострадавших от взрыва гранаты в зале суда города Никополь Днепропетровской области продолжают лечение в больнице.



"В настоящее время в больнице находятся 6 пострадавших – 2 подсудных, 2 сотрудника полиции и 2 гражданских лица. Остальные лечатся амбулаторно", - сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.



Кроме того, полицейские провели обыски по месту проживания 51-летнего мужчины и установили автомобиль "Mercedes Vito", на котором он приехал на заседание суда и подорвал гранаты.



Как сообщалось, 30 ноября в Никопольском горрайонном суде во время слушания дела произошли два взрыва. В результате два человека погибли, еще девять были травмированы.



В феврале 2016 года в Никополе неизвестные расстреляли автомобиль Geely, в результате чего погибли двое пассажиров. Один из них был сыном мужчины, взорвавшего гранаты в суде. Мужчина взорвал гранаты после того, как суд в очередной раз перенес заседание.

