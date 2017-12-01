Порошенко: в Украине точно пройдут референдумы и о вступлении в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко не сомневается в позитивных результатах будущих референдумов о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз. "Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, - и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и я убежден, что народ Украины поддержит такую мою инициативу, и о членстве в Европейском Союзе.



И результаты голосований будут такими же убедительно позитивными, как уже вписанный в анналы истории референдум о независимости", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в пятницу в Киеве.

