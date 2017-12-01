Меркель и Шульц провели первые коалиционные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель, председатель СДПГ Мартин Шульц и глава ХСС Хорст Зеехофер провели встречу, в ходе которой выразили надежду на скорейшую выработку решения, которое поможет преодолеть политический кризис в стране. Об этом сообщает в пятницу, 1 декабря, немецкое издание Stern.



Переговоры по вопросу о формировании правящей коалиции состоялись поздно вечером в четверг по инициативе президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в официальной столичной резиденции главы государства – дворце Бельвю. Встреча продлилась около двух часов.



Темой переговоров стал вопрос о готовности блока ХДС/ХСС и СДПГ к формированию правительства. Других деталей разговора сторон пока не приводится.



При этом Шульц выразил готовность продолжить беседу с Меркель и Зеехофером в ближайший понедельник.

