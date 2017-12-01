Родные погибших в ДТП в Харькове вернули средства Зайцевой

Семьи погибших в ДТП в Харькове Елены Берченко и Александра Евтеева отказались от компенсации, которую предлагала мать подозреваемой в аварии Елены Зайцевой. Об этом сообщает "Прямой".



Отмечается, что ранее мать Зайцевой выплатила по 50 тыс. грн семьям за каждого погибшего или пострадавшего в результате ДТП в Харькове.



Однако по словам семей Берченко и Евтеевых, они никакой помощи от семьи Зайцевой принимать не хотят.



По мнению адвоката потерпевших, таким образом защита пытается смягчить наказание, ведь адвокат Зайцевой Елена Козырь сообщила о переводе компенсаций следователя и попросила приобщить соответствующие чеки к делу.



Семьи сразу заявили, что никаких денег от стороны Зайцевой не возьмут. Средства на счет пришли без их разрешения.



Мать сестер Берченко накануне лично приходила к матери Зайцевой, поскольку сначала в банку возврат денежных средств оформить не смогли. Семья Берченко вернула 100 тыс. грн, а семья Евтеевых - 50 тысяч.

