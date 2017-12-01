Родные погибших в ДТП в Харькове вернули средства Зайцевой
Семьи погибших в ДТП в Харькове Елены Берченко и Александра Евтеева отказались от компенсации, которую предлагала мать подозреваемой в аварии Елены Зайцевой. Об этом сообщает "Прямой".
Отмечается, что ранее мать Зайцевой выплатила по 50 тыс. грн семьям за каждого погибшего или пострадавшего в результате ДТП в Харькове.
Однако по словам семей Берченко и Евтеевых, они никакой помощи от семьи Зайцевой принимать не хотят.
По мнению адвоката потерпевших, таким образом защита пытается смягчить наказание, ведь адвокат Зайцевой Елена Козырь сообщила о переводе компенсаций следователя и попросила приобщить соответствующие чеки к делу.
Семьи сразу заявили, что никаких денег от стороны Зайцевой не возьмут. Средства на счет пришли без их разрешения.
Мать сестер Берченко накануне лично приходила к матери Зайцевой, поскольку сначала в банку возврат денежных средств оформить не смогли. Семья Берченко вернула 100 тыс. грн, а семья Евтеевых - 50 тысяч.