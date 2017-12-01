В Украине упали продажи автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в ноябре 2017 года в сравнении с ноябрем прошлого года снизились на 1% – до 7677 единиц. Об этом сообщает Укравтопром.



Наибольшим спросом в ноябре пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 840 шт. Реализация этого японского бренда в Украине уменьшилась на 1,3%.



Вторым по популярности автомобильным брендом остается Renault. Автомобили этой марки выбрали 749 покупателей.



На третьем месте с результатом 610 зарегистрированных машин и 20%-ным ростом чешский бренд Skoda.



Volkswagen, добавив почти 19% к прошлогоднему ноябрю, занял четвертую строчку рейтинга с 590 зарегистрированными автомобилями.



Замыкает пятерку лидеров KIA, автомобили которой в прошлом месяце получили 481 регистрационный номер (-5%).



В ТОП-10 ноябрьского рынка новых легковых автомобилей вошли такие марки как: Hyundai – 421 шт (-4%); Audi – 339 шт (+47%); Nissan – 331 шт (-27%); Mazda – 329 шт (+46%) и Mercedes-Benz – 320 шт (+29%).



Самым популярным автомобилем ноября стал KIA Sportage, продажи которого составили 348 автомобилей.

