Порошенко: Украинцы ожидают войны с коррупцией, а не войны компроматов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разделяет мнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что бороться с преступлениями незаконными методами невозможно. "Я абсолютно согласен с тем, что Юрий Витальевич (генеральный прокурор Украины Ю.Луценко – ИФ) сказал вчера: бороться со злом невозможно незаконными методами.



Только соблюдая этот принцип мы можем построить правовое государство", - сказал П.Порошенко на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в пятницу в Киеве.



Глава государства поддал критике публичные межведомственные конфликты в правоохранительной системе. "Говоря о работе всей правоохранительной системе, не могу, к сожалению, обойти молчанием публичные межведомственные конфликты… Они вышли далеко за пределы разумной конкуренции", - подчеркнул президент.



Он отметил, что общество хочет войны с коррупцией и другими видами преступности, а не войны компроматов. "Я, как президент, вместе с обществом. Здоровое соперничество, цивилизованная конкуренция, честные соревнования приветствуют и президент и общество, а вот конфликты, ссоры, интриги и вражда являются абсолютно неприемлемыми, поскольку идут на пользу лишь совместному врагу – преступности и коррупции", - подчеркнул П.Порошенко.



Как сообщалось, в Государственной миграционной службе Украины (ГМСУ) ранее сообщили о задержании агента НАБУ при попытке дачи взятки первой замглавы ГМСУ Дине Пимаховой. "В течение нескольких месяцев агент НАБУ… неоднократно пытался спровоцировать Д.Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности", - заявили в ведомстве.



По информации ГМСУ, Д.Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку, после чего правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной группы. "В результате при попытке передать первую часть взятки в размере $15 тыс агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ. Преступные действия агента НАБУ по провоцированию подкупа должностного лица подпадают под ответственность, предусмотренную ст.370 Уголовного кодекса – "провокация подкупа", - заявили в ведомстве.



В НАБУ заявили, что никогда не провоцировали ни одного из чиновников ГМСУ на взятку, а Генпрокуратура и СБУ "незаконно вмешались" в их спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГМСУ, задержав 29 ноября их детектива, работавшего под прикрытием. По убеждению НАБУ, на самом деле имеет место "спланированная диверсия" в отношении сотрудников Бюро и САП, реализованная СБУ и санкционированная генпрокурором.



В Бюро опровергают информацию, опубликованную на сайте ГМСУ вечером 29 ноября о том, что "агент НАБУ" якобы в течение нескольких месяцев неоднократно предлагал первому заместителю ГМСУ "крупные суммы взяток". В НАБУ также отмечают, что с начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано множество других фактов незаконной деятельности организованной преступной группировки в составе действующих и бывших сотрудников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ.



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что НАБУ необходимый орган в Украине, но его сотрудникам следует научиться ловить коррупционеров законными методами. "Бороться со злом невозможно незаконными методами… Мне кажется, что это не с точки зрения морали, ни с точки зрения законодательства не является тем, для чего создавался правоохранительный орган специального назначения", - сказал он.

