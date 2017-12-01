Ученые предсказали судьбу мусульман в Европе

Исследователи из американского Pew Research Center описали три сценария роста мусульманского населения в Европе до 2050 года. Доклад доступен на сайте организации.



Ученые констатировали резкое увеличение численности мусульман в Европе в последние два года из-за притока мигрантов: к середине 2016 года их насчитывалось 25,8 миллионов человек, или 4,9 процента от всего европейского населения.



На основании этих данных специалисты построили три модели. Согласно первой, если иммиграция из стран Ближнего Востока и мусульманских стран Африки немедленно и полностью прекратится, то к 2050-му году доля мусульман в Европе вырастет до 7,4 процента.



По второй, при которой уровень притока мигрантов в Европу сохранится на среднем уровне, доля мусульманского населения составит 11,2 процента.



Наконец, если приток мигрантов будет таким же интенсивным, как в период между 2014 и 2016 годами (миграционный кризис), к середине XXI века мусульманское население Европы достигнет 14 процентов, что почти в три раза выше нынешних показателей.



При этом ученые составили список стран, в которых доля мусульманского населения может вырасти особенно значительно. Этот рейтинг возглавила Швеция, где этот показатель может увеличиться с нынешних 8 до 31 процента при реализации третьего сценария.

