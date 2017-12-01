Украина договаривается с Польшей о сокращении "черных списков"

Украина ведет переговоры с Польшей по вопросу сокращения так называемых "черных список". Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, передает РБК-Украина.



"Украинская сторона инициировала вопрос оптимизации так называемых "черных списков", предложив их существенно сократить. Полностью мы не можем их отменить, ведь в этих списках есть определенные граждане Польши, которые, например, воевали на стороне боевиков на Донбассе или нелегально посещали территорию оккупированного Крыма и, конечно же, запрет на их въезд в Украину сохранится", - отметил Елисеев.



В то же время, по его мнению, историки, представители академических и научных кругов не должны сурово наказываться за высказывание своих взглядов относительно исторического прошлого.



"Поэтому мы будем делать все для того, чтобы эти списки сократить. И я хочу отметить, что польская сторона положительно это восприняла и на сегодняшний день продолжается переговорный процесс на разных уровнях. Украина стремится иметь хорошие отношения с Польшей, ведь у нас много общих вызовов, которые мы должны совместно преодолевать", - добавил Елисеев.

