Алена Дегрик — основатель fintech-компании Leogaming

Алена Владимировна Дегрик — руководитель первого онлайн-проекта игровых платежей, обладательница почетного звания «Человек года-2014», известный меценат.



Дата рождения: 17 декабря 1987 года.



Место рождения: девушка родилась и провела детство в Одессе.



Образование: После окончания школы, Алена Дегрик учиться по специальности «Международное право», поскольку ранее приняла твердое решение стать дипломированным юристом. После успешной защиты диплома в столичном ВУЗе, юный специалист продолжила обучение по специальности в немецком «Goethe-Institut» (г. Мюнхен). В 2017 году, уже будучи известной бизнесвумен, Алена оканчивает магистратуру психологии Киевского национального университета.



Бизнес-деятельность: После недолгих раздумий, выпускница столичного Института международных отношений принимает решение заняться бизнесом, и с 2009 года возглавляет собственную юридическую фирму. Как поясняет Алена Дегрик, в то время структура очень тесно сотрудничала со многими украинскими банками, благодаря чему она познакомилась с особенностями приема платежей и обработки транзакций. Полученный опыт помог заложить основы собственного fintech-проекта, который была основана в 2010 году. LeoGaming стал одним из самых активных участников рынка приема платежей, предоставляя терминальным сетям возможность проводить пополнение онлайн-игр, а издателям и разработчикам – выйти на украинский рынок.



В 2015 году Алена Дегрик учреждает ТОВ ФК «Леогейминг Пей», которая получила лицензию Нацбанка на совершение транзакций в украинской валюте без создания счета. Впоследствии данная организация становится платежной организацией платежной системы «ЛЕО». При тесном сотрудничестве с Mastercard компания разработала приложение Leobot для мобильных устройств, а также презентовала приложение безналичной оплаты парковки Parking UA, разработанное для нужд столицы.



Общественная деятельность: Алена Дегрик известна своей меценатской деятельностью и твердой жизненной позицией. Она принимает активное участие в обсуждении экономических проблем Украины и представляет страну на различных международных выставках и конференциях.



Хобби: Глава ТОВ ФК «Леогейминг Пей» обожает путешествовать и открывать для себя неизведанные уголки мира. В свободное время она занимается самообразованием, отдавая предпочтение экономическим дисциплинам и управленческой литературе.



