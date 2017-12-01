Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса будет продлен - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что мораторий на проверку государственными органами малого и среднего бизнеса будет продлен на следующий, 2018 год. "Я уверен, что мы вместе с премьер-министром, Кабинетом министров, на именно малый и средний бизнес мораторий на проверки продлим. По крайней мере, я предлагаю проанализировать это", - сказал П.Порошенко на встрече бизнеса и власти с участием президента в пятницу в Киеве.



По его словам, необходимо активизировать реформирование контролирующих органов.



Президент напомнил, что действующий мораторий на осуществление проверок бизнеса контролирующими органами прекращает свое действие с 1 января 2018 года.



"Реформирование органов (контролирующих – ИФ) не завершено, и полчища работников контролирующих органов, не только силовиков, сейчас на низком старте, ждут, когда этот мораторий завершится. Они устали без работы, проголодались по взяткам", - сказал П.Порошенко.



Как сообщалось, в ноябре 2016 года Верховная Рада 235 голосами приняла законопроект №3153 от 18 сентября 2015 года "Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", в ходе слушаний которого продлила мораторий на осуществление госорганами значительного количества плановых проверок субъектов хозяйствования до конца 2017 года.

