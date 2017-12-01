Порошенко присвоил Матиосу новое звание

Президент Украины Петр Порошенко присвоил главному военному прокурору Анатолию Матиосу военное звание генерал-полковника юстиции.



Президент подписал указ от 1 декабря, который был опубликован на официальном сайте главы государства.



"Присвоить военное звание генерал-полковника юстиции генерал-лейтенанту юстиции Матиосу Анатолию Васильевичу - заместителю Генерального прокурора Украины - главному военному прокурору", - говорится в документе.

