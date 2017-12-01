Банда несовершеннолетних убила и ограбила мужчину в Одесской области

В Измаиле Одесской области 30 ноября правоохранители задержали четверых несовершеннолетних, которых подозревают в нападении, грабеже и убийстве пенсионера. Об этом сообщает Думская.



Отмечается, что парней задержали на ВАЗ-2109 за нарушение правил дорожного движения. Водитель заявил, что документов на авто у него нет, а машину он взял покататься у знакомого. Подозрение вызвал и тот факт, что ни водитель, ни трое пассажиров не смогли объяснить, откуда у них в салоне плазменный телевизор.



Всех четырех доставили в отделение. По базе данных нашли настоящего владельца автомобиля и установили, где тот живет. Прибыв по указанному адресу, полицейские в доме обнаружили тело 64-летнего хозяина.



Как выяснила полиция, потерпевший пригласил в гости двух девушек 25 и 18 лет. Через некоторое время, по заранее оговоренной плану, гости открыли входную дверь своим знакомым - четырем юношам 16 и 17 лет. Злоумышленники напали на хозяина дома. Побив его металлическим прутом, они завладели его мобильным телефоном, планшетом и плазменным телевизором, после чего сели в автомобиль потерпевшего и уехали с места происшествия. От полученных телесных повреждений 64-летний мужчина скончался.

