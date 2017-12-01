Посол ЕС предостерегает от возвращения популистов к власти в Украине

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли предостерегает украинцев от возвращения популистов к власти вследствие недовольства реформами среди населения.



"Мы должны объединить усилия гражданского общества и международного сообщества, чтобы быть уверенными в том, что те кто управлял Украиной 1991 по 2014 и потерял ее, чтобы они снова не смогли закрепиться и остановить реформы… Если вы хотите избежать возвращения популистов в 2019 году, то необходимо, чтобы за реформами стояло население. Сегодня реформы еще не привели к улучшению жизни большинства украинцев, они все еще остаются бедными", - сказал Х.Мингарелли, выступая на Гражданской ассамблее: "Smart реформы" в пятницу в Киеве.



Глава Представительства ЕС в Украине указал на ряд реформ, которые необходимо предпринять, чтобы избежать отката назад.



По его словам, также необходимо предпринять действия по снятию моратория на продажу сельскохозяйственных земель. "Мы не должны начинать процесс, если в итоге они (земли – ИФ) окажутся в собственности других стран или олигархов. Это все должно быть деликатно решено. Но мы должны что-то сделать для снятия моратория", - добавил Х.Мингарелли.



Он подчеркнул, что также крайне важно в следующие недели принять во втором чтении закон о приватизации.



Посол ЕС добавил, что Украине необходимо провести реформу регулятора в сфере энергетике. "Сегодня энергетический регулятор не работает. Если он не будет работать, то мы знаем, что рынок газа и электроэнергии не сможет должным образом работать. Мы просили органы власти в течение этого времени предпринять шаги по улучшению этой ситуации, но нас не услышали. Мы все хотим, чтобы Украина оставалась транзитной страной, но этого не будет, если "Нафтогаз" не будет быстро реформирован", - подчеркнул Х.Мингарелли.



Очередные парламентские и президентские выборы в Украине запланированы на 2019 год.

