В Америке собака подстрелила охотника из ружья

Собака выстрелила в американского охотника по имени Уильям Рэнкурт (William Rancourt) из его же ружья. Об инциденте сообщает телеканал штата Айова KCCI 8.



В среду, 29 ноября, 36-летний мужчина из города Лебанон, штат Нью-Гэмшир, охотился на фазанов вместе с тремя друзьями, когда вдруг ему в спину попала дробь из его же охотничьего ружья двенадцатого калибра, лежавшего на земле. Виновником инцидента оказалась собака, случайно наступившая на спусковой крючок. Выстрел был совершен с расстояния приблизительно 20 метров. Мужчину доставили в больницу, врачи рассчитывают на то, что он выживет.



«Ему еще повезло, что дистанция была именно такой, потому что охотничьи ружья куда опаснее на коротких расстояниях», —

пояснил британскому изданию Daily Mail представитель природоохранной организации штата Кен Лоннеман (Ken Lonneman).



С охотниками было несколько собак, все они были довольно молодыми немецкими короткошерстными легавыми, известными также как немецкие курцхаары. Лонненман считает, что охотника подстрелила его же собака. Остальные охотники не пострадали.

