Посол ЕС: большинство украинцев остаются бедными

Глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что большинство граждан Украины остаются бедными. «Если мы хотим в 2019 году избежать возвращения популистов во власть в этой стране, тогда нам необходимо, чтобы за реформами действительно стояло население. Это сложно. На сегодня реформы еще не привели к улучшению уровня жизни большинства украинцев.



Большинство украинцев и дальше остаются бедными, по сути, они выживают», — сказал Мингарелли.



Он также добавил, что гражданское общество Украины должно объединить усилия и оказывать давление на власти для продолжения проведения реформ в стране.

