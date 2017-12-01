Порошенко: 60% присутствующих в Украине компаний отказались от российских офисов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что более 60% международных компаний, присутствующих в Украине, закрыли свои офисы в Москве и теперь управляются европейскими штаб-квартирами.



"Я хочу поблагодарить все международные компании, которые изменили свою структуру управления в регионе. Более 60% компаний, присутствующих в Украине, которые ранее закрыли офисы в Москве и теперь подчиняются европейским штаб-квартирам. Это чрезвычайно правильное решение", - сказал глава государства на встрече бизнеса и власти в Киеве в пятницу.

