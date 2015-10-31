Одесские бизнесмены собирают «общак» для Cаакашвили

Соучредитель крупнейшей в Украине стивидорной компании «ТИС» Олег Кутателадзе собирает деньги одесских бизнесменов для последующей передачи Михаилу Саакашвили, сообщает Daily.ua. Что не мешает Олегу Кутателадзе быть депутатом Одесского облсовета от Блока Петра Порошенко.



По информации Daily.ua, 25 ноября, то есть накануне кампании за импичмент, Саакашвили приехал в Одессу, чтобы встретиться с Киваном и Кутателадзе. Именно эти бизнесмены в последние годы финансировали Саакашвили через созданный ими фонд «На благо Одессы», в который представители одесского бизнеса через Кутателадзе собирали многомиллионные суммы. Только за три дня с 29.10 по 31.10.15 за размещение рекламных материалов Саакашвили на украинских телеканалах из Фонда было перечислено без малого три миллиона гривен. (документ)



Позже фонд обвинили в нецелевом использовании средств, а его директор Тимур Нишнианидзе (экс-консул Грузии в Украине) попал под следствие. А в ночь с 27 на 28 ноября сотрудники управления патрульной полиции остановили под Одессой, обыскали и арестовали автомобиль Нишнианидзе.



Пострадал и вдаледец “Kadorr Group” Аднан Киван. В ноябре СБУ провело обыски в его компании и изъяли около 20 миллионов гривен.



Зачем сегодня бизнесу финансировать Саакашвили? На этот вопрос в одесских бизнес-кругах говорят, что у каждого из учредителей Фонда своя мотивация. Если для Кивана – это надежда на поддержку Михо в войне с мэром Трухановым, то для юриста Кутателадзе – это просто бизнес. Его юридическая клиника «Юрлайн» специализируется на «решении вопросов» ВИП-клиентов в Генпрокуратуре, СБУ и других контролирующих органах. Причем, зачастую, проблемы у клиентов странным образом растут вместе с суммами за их «решение». Поэтому сбор средств от одесских воротил в кассу Фонда в обмен на обещание будущих преференций в случае победы Михо – это «просто бизнес и ничего личного».

