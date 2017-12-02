В Госстатистики назвали реальные зарплаты украинцев

В октябре 2017 года по сравнению с сентябрем текущего года, реальная заработная плата в Украине уменьшилась на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.



В то же время в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2016 года реальная заработная плата в целом по Украине выросла на 18,9%.



Отмечается, что в октябре этого года самый высокий размер средней заработной платы в Украине был зафиксирован в Киеве - 10 тыс. 792 грн., Киевской области - 6 тыс. 999 грн и в Днепропетровской области - 6 тыс. 760 грн.



Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

