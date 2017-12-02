Трамп назвал слухи об уходе Тиллерсона с должности госсекретаря "фейковыми новостями"

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи об уходе с должности госсекретаря Рекса Тиллерсона, назвав их "фейковыми новостями".



"СМИ, спекулирующие, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уйдет (в отставку ИФ) - фейковые новости! Он не уходит, и хотя мы не согласны друг с другом по некоторым вопросам (я принимаю окончательное решение), мы хорошо работаем вместе, и Америка снова очень уважаема!", - написал он в пятницу у себя в микроблоге в "Твиттере".



Ранее в пятницу сам Р.Тиллерсон в пятницу назвал "смехотворными" слухи о том, что в Белом доме готовят план по смещению его с должности главы Госдепартамента.



О том, что в Белом доме планируют передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Р.Тиллерсон, Майку Помпео, на данный момент занимающему пост главы ЦРУ, первой сообщила газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источник в администрации США.



В сообщении издания отмечалось, что этот план может быть реализован в течение последующих нескольких недель, а также что ранее в этом году американские СМИ сообщали о напряжённости в отношениях между Д.Трампом и Р.Тиллерсоном.

