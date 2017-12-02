Правительство Британии предостерегло от использования антивирусов "Касперского"

Британское правительство выпустило новое предупреждение о рисках для безопасности при использовании российского антивирусного программного обеспечения. Об этом сообщает ВВС.



Национальный центр кибербезопасности (NCSC) направил всем правительственным ведомствам предупреждения по использованию продуктов "Лаборатории Касперского" для систем, связанных с национальной безопасностью.



Агентство по кибербезопасности Великобритании считает, что программное обеспечение может быть использовано российским правительством.



Антивирусное программное обеспечение, которое продает "Лаборатория Касперского", требует широкого доступа к файлам на компьютерах и в сетях для сканирования вредоносного кода. Также нужна возможность общаться с компанией, чтобы получать обновления и делиться данными о том, что она находит.



Однако беспокойство вызыват то, что это может быть использована российским государством для шпионажа.



Чиновники говорят, что решение национального центра кибербезопасности (NCSC) базируется на анализе рисков, а не на том, что такой шпионаж уже состоялся.



"Учитывая оценку того, что россияне проводят кибератаки против Великобритании, мы считаем, что некоторые правительственные и критические национальные системы находятся в зоне повышенного риска", - сказал технический директор NCSC Иан Леви.

