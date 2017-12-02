В США официально признали Bitcoin

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин



Первое разрешение получила группа Чикагской товарной биржи (CME Group Inc), сообщает Bloomberg,



"Биткоин - это виртуальная валюта, это товар, с которым мы еще ни разу не сталкивались. Мы ожидаем жесткого мониторинга от торговых площадок", - подчеркнул голова комиссии Кристофер Джанкарло.



По информации агентства, первые торги могут пройти 18 декабря. В то же время на бирже утверждают, что готовы стартовать "хоть сейчас".



Купить бинарные опционы на биткоин также можно будет через брокера Cantor Exchange - он входит в большую финансовую компанию Cantor Fitzgerald, которая также получила разрешение американской власти.



Ранее стоимость биткоина превысила $11 тыс. По данным CoinDesk, в среду курс биткоина достигал 11 тыс. 259 и 11 тыс. 342 долларов. Но, как писали"Вести", несмотря на то, что Украину накрыл бум на криптовалюту (биткоином рассчитываются и с артистами, и за мелкие сделки, а также взяли на вооружение виртуальные деньги и мошенники, а совсем матерые требуют в них платить выкуп), эксперты тем не менее считают этот актив вложением дорогостоящим и трудно прогнозируемым.

