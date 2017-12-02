В Украину в ближайшие сутки прохладная воздушная масса принесет мокрый снег

В Украине в ближайшие сутки 3 декабря погоду в западных, северных и центральных областях будет определять влажная и более прохладная воздушная масса, на остальной территории относительно теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр. В западных, северных, и большинстве центральных регионов Украины ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. В Одесской и Николаевской областях - дожди, на остальной территории без осадков.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части и восточных областях ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в Крыму 13-18°.

В Киеве 3 декабря небольшой мокрый снег, температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 декабря самая высокая температура днем была 10,7° в 1953 году, самая низкая ночью -19,8° в 1998 году.

В Украине 4 декабря в западных и северных регионах, а также в Винницкой области ночью прогнозируется умеренный мокрый снег, в северных областях местами сильный снег; на дорогах гололедица, температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории ночью умеренный, днем небольшой дождь (в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях – местами с мокрым снегом); температура в течение суток 3-9° тепла, в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях 0-4 ° тепла.

Ветер в Украине юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 4 декабря ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица.Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течении суток около 0.