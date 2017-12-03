Геращенко: Россия "создала" миграционный кризис в ЕС из-за санкций

Депутат Верховной рады Антон Геращенко обвинил Россию в том, что она "организовала" миграционный кризис в Европе из-за того, что ЕС ввел против Москвы санкции. Такое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала NewsOne. Политик утверждает, что война в Сирии началась в 2011 году, но только весной 2015-го "мигранты потекли широкой рекой".

"В России было принято решение, после того, что Европа ввела экономические санкции против России: "давайте создадим им проблемы", — заверил Геращенко. По его словам, в этих целях Москва "спонсировала" миграционный кризис.



"Выделялось по тысяче долларов за голову беженца, который из Сирии будет доставлен в Европу", — уверен депутат. Он "подсчитал", что Москва якобы выплатила за перемещение миллиона мигрантов миллиард долларов. По его словам, для России такая сумма — "это ничего". При этом парламентарий не стал уточнять, на каких сведениях основываются его "подсчеты".



Геращенко добавил, что вследствие наплыва беженцев в Европе повысился уровень ксенофобии, а также увеличилось влияние националистических партий, которые, по словам депутата, известны пророссийскими взглядами.



Антон Геращенко известен своими скандальными заявлениями. Так, в октябре 2015 года он предложил публиковать на сайте "Миротворец" любую информацию о военнослужащих ВКС России, участвующих в борьбе против террористов в Сирии. По его словам, это помогло бы террористам и их "собратьям" в России "отомстить по канонам шариата". Он также сообщал о "российских агентах" в Раде, конфликте президента страны Петра Порошенко с главой МВД Арсеном Аваковым и обвинял Россию в подготовке покушения на него.

